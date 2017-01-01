MAGAZİN HABERLERİ
01 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
MAGAZİN

Demet Akalın ve Murat Dalkılıç küslüğü bitti

01 Ocak 2017 Pazar, 15:09:47

  • 1
    1 | 12

    Bir süre önce araları açılan Demet Akalın ve Murat Dalkılıç  barıştı.

  • 2
    2 | 12

    Demet Akalın ile Murat Dalkılıç, 31 Aralık'ta önce Azerbaycan'daki Bakü Olimpiyat Stadı'nda, sonra İstanbul'da sahneye çıktı.

  • 3
    3 | 12

    Akalın ile Dalkılıç, İstanbul'daki konserlerine yetişebilmek için birlikte özel uçak kiralamaya karar verdi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300