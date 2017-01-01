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Ebru Şallı ile Cem Yılmaz’ın gizli adresleri milyon dolarlık ev

01 Ocak 2017 Pazar, 15:56:52

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    Ebru Şallı ile Cem Yılmaz birbirlerinden kopamadı. Sevgililerin aşk yuvası ortaya çıktı.

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    Posta gazetesinin haberine göre, Ebru Şallı ile Cem Yılmaz’ın, Ağustos’ta İzmir- Çeşme’de başlayan ilişkileri 5 ay içinde 5 kriz atlattı. Çiftin birçok kez ayrıldığı iddia edildi.

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    Ebru Şallı’nın adı önce Arda Turan ile anıldı. Ardından bir iş adamıyla İtalya’da görüldüğü konuşuldu.

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