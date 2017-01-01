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Kıvanç Tatlıtuğ eşi Başak Dizer ile annesi arasındaki buzları eritecek

01 Ocak 2017 Pazar, 16:08:12

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    Kıvanç Tatlıtuğ 2 yıllık sevgilisi Başak Dizer ile 20 Şubat 2016'da Paris'te evlenmişti.

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    Nikaha Kıvanç Tatlıtuğ'un anne-babası Nurten ile Erdem Tatlıtuğ katılmamıştı.

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    Nurten Tatlıtuğ yaptığı açıklamada, "Başak ile daha sonra görüştük, konuştuk. Oğlumun seçtiği eşe saygılıyım ama gelinimle mesafeliyiz." demişti.

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