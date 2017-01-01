MAGAZİN
Kıvanç Tatlıtuğ eşi Başak Dizer ile annesi arasındaki buzları eritecek
01 Ocak 2017 Pazar, 16:08:12 | Güncelleme: 16:18:19
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Kıvanç Tatlıtuğ 2 yıllık sevgilisi Başak Dizer ile 20 Şubat 2016'da Paris'te evlenmişti.
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Nikaha Kıvanç Tatlıtuğ'un anne-babası Nurten ile Erdem Tatlıtuğ katılmamıştı.
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Nurten Tatlıtuğ yaptığı açıklamada, "Başak ile daha sonra görüştük, konuştuk. Oğlumun seçtiği eşe saygılıyım ama gelinimle mesafeliyiz." demişti.
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Kıvanç Tatlıtuğ birinci evlilik yıldönümlerini anne-babasınında bulunduğu bir davetle kutlayacak.
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Yemekli davet Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in evlerinde gerçekleşecek. (Posta)
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