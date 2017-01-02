Yılbaşı kutlamalarına terörün gölgesi düştü

02 Ocak 2017 Pazartesi, 09:37:19 | Güncelleme: 10:51:48
Türkiye bir kez daha terörle sarsıldı! 2017’yi umutla karşılayan sanatçılar ve sevenleri, yeni yılın ilk dakikalarında Reina’da yaşanan, 39 kişinin hayatını kaybettiği, 10’larca kişinin yaralandığı terör saldırısı haberiyle büyük şok yaşadılar
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Sibel Can
‘Savunmasız insanlar katledildi’
Sibel Can, yılbaşı gecesi için aldığı 15 bin Euro’luk elbiseyle bir otelde sahneye çıktı.
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Sahnede, “Güzelim ülkemize yakışır güzellikte şeyler yaşayalım” temennisinde bulunan şarkıcı, saldırı sonrası duygularını, “Yine savunmasız, masum insanlar katledildi. Ölenlere rahmet, yaralı olanlara acil şifalar diliyorum” sözleriyle ifade etti.
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Ebru Gündeş
‘Yine karanlık bir yeni gün’
Yeni yılı bir restoran sahnesinde karşılayan Ebru Gündeş, 2017’den beklentisini, “Önce sağlık, sonra mutluluk ve barış” sözleriyle dile getirdi.
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Sanatçı, saldırı sonrası sosyal medyada, “Yeni yıla da karanlık soktular bizi. Yine karanlık bir yeni gün...” yazdı.
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Bülent Ersoy
‘Allah sevgi nasip etsin’
Bülent Ersoy yeni yıla Afyon’daki bir otelde verdiği konserle girdi.
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Her yıl olduğu gibi sahnede nar kıran Diva, “Allah sağlık, mutluluk, kardeşlik, sevgi, tüm güzellikleri nasip etsin inşallah. Hepiniz için hepimiz için, tüm Müslamanlık âlemi için, tüm dünya için. Hoşgeldin 2017” dedi.
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Hülya Avşar, Cenk Eren
‘Hepimize Allah sabırlar versin’
Hülya Avşar ve Cenk Eren yılbaşı gecesi bir otelde aynı sahneyi paylaştı. Avşar yeni yıldan beklentisini, “Hepimize Allah sabırlar versin. Yeni yılda güzel anlar yaşamak istiyoruz. Güzel geçmesi dileğimle” diyerek dile getirdi.
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Gülben Ergen
‘Terörün bittiği bir yıl olsun’
Kıbrıs’ta konser veren Gülben Ergen sahnesi öncesi Twitter’da, “Ülkemde terörün bittiği bir yıl olsun” temennisinde bulunmuştu. Saldırı sonrası ise Instagram’da “Yazıklar olsun” yazarak duygularını paylaştı.