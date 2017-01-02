Yılbaşı kutlamalarına terörün gölgesi düştü

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Her yıl olduğu gibi sahnede nar kıran Diva, “Allah sağlık, mutluluk, kardeşlik, sevgi, tüm güzellikleri nasip etsin inşallah. Hepiniz için hepimiz için, tüm Müslamanlık âlemi için, tüm dünya için. Hoşgeldin 2017” dedi.