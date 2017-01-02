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Yılbaşı kutlamalarına terörün gölgesi düştü

02 Ocak 2017 Pazartesi, 09:37:19

Türkiye bir kez daha terörle sarsıldı! 2017’yi umutla karşılayan sanatçılar ve sevenleri, yeni yılın ilk dakikalarında Reina’da yaşanan, 39 kişinin hayatını kaybettiği, 10’larca kişinin yaralandığı terör saldırısı haberiyle büyük şok yaşadılar

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    Sibel Can

    ‘Savunmasız insanlar katledildi’

    Sibel Can, yılbaşı gecesi için aldığı 15 bin Euro’luk elbiseyle bir otelde sahneye çıktı.

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    Sahnede, “Güzelim ülkemize yakışır güzellikte şeyler yaşayalım” temennisinde bulunan şarkıcı, saldırı sonrası duygularını, “Yine savunmasız, masum insanlar katledildi. Ölenlere rahmet, yaralı olanlara acil şifalar diliyorum” sözleriyle ifade etti. 

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    Ebru Gündeş

    ‘Yine karanlık bir yeni gün’

    Yeni yılı bir restoran sahnesinde karşılayan Ebru Gündeş, 2017’den beklentisini, “Önce sağlık, sonra mutluluk ve barış” sözleriyle dile getirdi. 

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