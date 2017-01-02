Ünlüler 2017'ye böyle girdi

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NESLİHAN ATAGÜL

Herşey hayal ettiğimizden, hayal ettiğinizden daha güzel olsun bu yıl. Tüm dünyada ve ülkemizde huzurun, barışın, sağlığın ve sevginin hakim olması dileğiyle..❣️ E.T Aret, Cilve, Venüs, Afet, Vera bir de Misoğlan'ımız var ama o fotoğrafta olamadı