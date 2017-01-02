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02 OCAK 2017
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Ünlüler 2017'ye böyle girdi

02 Ocak 2017 Pazartesi, 10:03:31

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    ASLI ENVER

    Mutlu yıllar

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    BUSE TERİM- VOLKAN BAHÇEKAPILI

    2016'nın en güzel şeyi bu karedir...Allah herkesin gönlüne göre bir yıl nasip etsin

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    İSMAİL HACIOĞLU- DUYGU KAYAKUMARKİ

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