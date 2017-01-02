Ünlüler 2017'ye böyle girdi

02 Ocak 2017 Pazartesi, 10:03:31 | Güncelleme: 15:27:12
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ASLI ENVER
Mutlu yıllar
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BUSE TERİM- VOLKAN BAHÇEKAPILI
2016'nın en güzel şeyi bu karedir...Allah herkesin gönlüne göre bir yıl nasip etsin
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İSMAİL HACIOĞLU- DUYGU KAYAKUMARKİ
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NESLİHAN ATAGÜL
Herşey hayal ettiğimizden, hayal ettiğinizden daha güzel olsun bu yıl. Tüm dünyada ve ülkemizde huzurun, barışın, sağlığın ve sevginin hakim olması dileğiyle..❣️ E.T Aret, Cilve, Venüs, Afet, Vera bir de Misoğlan'ımız var ama o fotoğrafta olamadı
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ECE ERKEN
Biz 2017'ye böyle giriyoruz
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GİZEM KARACA
Hepi niv yiir
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HAKAN URAL
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HELİN AVŞAR
Canım canımın içi nice mutlu yıllarımız olsun
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IŞIN KARACA
Yeni yıla nasıl başlarsan öyle gider.. Cancanlarım... Aşklarım... Ömrüm size feda...