Yeni yılı böyle karşıladılar

02 Ocak 2017 Pazartesi, 10:09:57 | Güncelleme: 12:32:15
2016’nın son saatlerinde sahneye çıkan ünlü isimler, yeni yılı şarkılar ve barış dilekleriyle karşıladı. 2017’nin ilk saatlerinde İstanbul Ortaköy’deki ünlü gece kulübü Reina’da yaşanan terör saldırısı tüm Türkiye’yi yasa boğarken, haberi sahnede alan bazı sanatçılar programlarını yarıda kesti
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Yeni yıldan bebek dileği
Yılbaşı gecesinde Kıbrıs’ta sahneye çıkan Ziynet Sali, bir otelde hayranlarıyla buluştu. Sahnede iki farklı kostüm giyen şarkıcı, 2017 yılında çocuk sahibi olmak istediğini söyledi.
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Doğum gününü Girne’de kutladı
Seda Sayan yeni yıla Girne'de bir otelde girdi. Sevgilisi Erkan Çelik ve arkadaşı Emel Müftüoğlu’nun doğum günü sürprizi yaptığı Sayan, Reina saldırısıyla büyük üzüntü yaşadı. Sayan sosyal medyadan “Her defasında yeter artık diyoruz, yetmiyor. Saldırıyı lanetliyorum” diye tepki gösterdi.
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Boğaz’da arabesk gecesi
Arabesk müziğinin efsane isimleri Arif Susam, Cengiz Kurtoğlu ve Ümit Besen’i buluşturan konser, bir mekanda gerçekleştirildi. Sahneye ilk olarak Arif Susam çıkarken, “Bu gece sizlerle olmaktan dolayı çok mutluyum. Yeni yıl hepimize sağlık, huzur ve barış getirsin inşallah” dedi. Birlikte sahne alan Cengiz Kurtoğlu ve Ümit Besen ise “Biz 30 yaşımızdan beri kardeşiz, hepimizin yeni yılı kutlu olsun. 2017 bizlere sağlık, huzur ve barış getirsin inşallah” şeklinde konuştu.
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‘Çocuklar ölmesin analar ağlamasın’
Bir otelde sahne alan Zara, sahneden “Eskisi gibi aşk, sevgi, mutluluk dileyemiyoruz. Dünyada barış diliyorum, çocuklarımız ölmesin, analar ağlamasın diliyorum” sözleriyle 2016’ya tepki gösterirken, saldırı haberini aldıktan sonra “Gözü dönmüş, korkusuz, cahil, zalim, vicdansız... Ne desem az bu vahşetin karşısında” dedi.
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Kıtalararası yılbaşı gecesi
Genç şarkıcı Elif Kaya, yılbaşı gecesinde ilk olarak Maslak’ta bir otelde sevenlerinin karşısına çıktı. Kaya, programının ardından yeni yılı Kadıköy'de bir restoranda karşıladı. Geri sayımı sevenleriyle beraber yapan Kaya, dinleyicilerine sağlık, huzur ve aşk diledi.
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Konak: Olaylar bizi kahrediyor
Yeni yılı Kıbrıs’ta karşılayan Volkan Konak, sahnesi öncesi basın mensuplarıyla sohbet ederken”Keşke bir şeyleri değiştirebilsek. Her türlü fedakârlığı yapmaya hazırım, yaşadığımız talihsiz olaylar bizi kahrediyor” dedi.
Konak saldırı sonrası “İstanbul’da yaşanan terör saldırısı sonucu yaşamını yitiren insanlarımızın, ailelerinin ve milletimizin başı sağolsun” açıklamasını yaptı.
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Konseri yarıda bıraktılar
Merve Özbey ve Erdem Kınay, yeni yılı Karaköy'de bir mekanda karşıladı. Konser sırasında Reina saldırısının duyulması üzerine ikili sahneden indi ve mekân boşaltıldı.
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Bengü’den umut mesajı
2017 yılına bir otelde verdiği konserle giren Bengü, Reina terör olaylarından iki saat önce sahneden umut mesajı verdi: “2016 dünyayı, ülkemizi mutlu etmedi. Bu gece ona veda ediyoruz. Umarım 2017, 2016’nın kat kat daha güzeli olur. Kötü şeyler yaşamayız.”
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Burcu Güneş Azerbaycan’daydı
Burcu Güneş, yılbaşında Azerbaycan’da bir otelde sahne aldı. Güneş, “Hepimiz için birleştirici, huzurlu, sevgi dolu, refah bir 2017 diliyorum. Tüm insanlık ve Türkiye’m için barış ve esenlikle geçecek bir yılın duacısıyım” dedi.
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Dalkılıç sahneyi terk etti
Yılbaşında önce Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de sahne alan Murat Dalkılıç, ardından İstanbul’a dönerek bir otelde ikinci konserini verdi. Sahnede olduğu sırada Reina saldırısının haberini alan Dalkılıç, “Maalesef yine bir terörist saldırısı olmuş. 2. kez sahnede yakalanıyorum ve yine şarkı söylemek içimden gelmiyor, istemiyorum” diyerek konserini bitirdi.
Dalkılıç, saldırı sonrası sosyal medyadan “Uyuyamıyorum sinirden, oh olsun diyenler, vah vah vah ki ne vah!” açıklamasını yaptı.
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Boğaz’a nazır yılbaşı
Şarkıcı Kubat, yılbaşı gecesi bir mekanda sahne aldı. Boğaz manzarası eşliğinde şarkılarını seslendiren Kubat, yaklaşık üç saat sahnede kaldı.
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Fatih Ürek İzmir’deydi
Fatih Ürek, yılbaşı gecesinde İzmir'de bir otelde sahne aldı. Yaklaşık iki bin kişinin dinlediği Ürek, yeni yıl dileği olarak “Herkese mutlu, sağlıklı, başarılı bir yeni yıl dilerim 2017’de tüm dilekleriniz gerçek olsun” dedi.
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‘2017 barışın yılı olsun’
Kıbrıs'ta bir mekanda sahne alan Funda Arar, “İnşallah 2017 barışın ve mutluluğun hüküm sürdüğü bir yıl olur” mesajı verdi. Programı sonrası Reina saldırısını haber alan Arar, tepkisini “İnsan suretindeki yaratıklar, sizin yatacak yeriniz var mı?” sözleriyle dile getirdi.