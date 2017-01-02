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Yeni yılı böyle karşıladılar

02 Ocak 2017 Pazartesi, 10:09:57

2016’nın son saatlerinde sahneye çıkan ünlü isimler, yeni yılı şarkılar ve barış dilekleriyle karşıladı. 2017’nin ilk saatlerinde İstanbul Ortaköy’deki ünlü gece kulübü Reina’da yaşanan terör saldırısı tüm Türkiye’yi yasa boğarken, haberi sahnede alan bazı sanatçılar programlarını yarıda kesti

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    Yeni yıldan bebek dileği

    Yılbaşı gecesinde Kıbrıs’ta sahneye çıkan Ziynet Sali, bir otelde hayranlarıyla buluştu. Sahnede iki farklı kostüm giyen şarkıcı, 2017 yılında çocuk sahibi olmak istediğini söyledi.

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    Doğum gününü Girne’de kutladı

    Seda Sayan yeni yıla Girne'de bir otelde girdi. Sevgilisi Erkan Çelik ve arkadaşı Emel Müftüoğlu’nun doğum günü sürprizi yaptığı Sayan, Reina saldırısıyla büyük üzüntü yaşadı. Sayan sosyal medyadan “Her defasında yeter artık diyoruz, yetmiyor. Saldırıyı lanetliyorum” diye tepki gösterdi. 

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    Boğaz’da arabesk gecesi

    Arabesk müziğinin efsane isimleri Arif Susam, Cengiz Kurtoğlu ve Ümit Besen’i buluşturan konser, bir mekanda gerçekleştirildi. Sahneye ilk olarak Arif Susam çıkarken, “Bu gece sizlerle olmaktan dolayı çok mutluyum. Yeni yıl hepimize sağlık, huzur ve barış getirsin inşallah” dedi. Birlikte sahne alan Cengiz Kurtoğlu ve Ümit Besen ise “Biz 30 yaşımızdan beri kardeşiz, hepimizin yeni yılı kutlu olsun. 2017 bizlere sağlık, huzur ve barış getirsin inşallah” şeklinde konuştu.

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YORUMLAR 0
  • Misafir 12 dakika önce
    bence 2016 yılı okadar kötü geçmişken bu eylenceler yapılmamlıydı..
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