Yeni yılı böyle karşıladılar

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Dalkılıç sahneyi terk etti

Yılbaşında önce Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de sahne alan Murat Dalkılıç, ardından İstanbul’a dönerek bir otelde ikinci konserini verdi. Sahnede olduğu sırada Reina saldırısının haberini alan Dalkılıç, “Maalesef yine bir terörist saldırısı olmuş. 2. kez sahnede yakalanıyorum ve yine şarkı söylemek içimden gelmiyor, istemiyorum” diyerek konserini bitirdi.

Dalkılıç, saldırı sonrası sosyal medyadan “Uyuyamıyorum sinirden, oh olsun diyenler, vah vah vah ki ne vah!” açıklamasını yaptı.