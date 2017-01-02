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George Michael defalarca intiharı denemiş

02 Ocak 2017 Pazartesi, 11:31:40

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    2016 yılının son günlerinde hayatını kaybeden George Michael'ın erkek arkadaşı Fadi Fawaz, İngiliz şarkıcının birkaç kez intiharı denediğini ve uzun süredir hayatına son vermek arzusunda olduğunu açıkladı.

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    Twitter'den açıklama yapan Fadi Favvaz, "Neredeyse 24 saatimiz birlikte geçiyordu. George Michael'ın hayatına son vermek isteğini biliyordum, bunu sayısız kez denemişti. Bu kez başarılı oldu" ifadelerini kullandı.

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    Dünyaca ünlü 53 yaşındaki şarkıcı, geçtiğimiz hafta Oxfordshire'daki evinde kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirmişti.

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