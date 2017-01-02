George Michael defalarca intiharı denemiş

2016 yılının son günlerinde hayatını kaybeden George Michael'ın erkek arkadaşı Fadi Fawaz, İngiliz şarkıcının birkaç kez intiharı denediğini ve uzun süredir hayatına son vermek arzusunda olduğunu açıkladı.
Twitter'den açıklama yapan Fadi Favvaz, "Neredeyse 24 saatimiz birlikte geçiyordu. George Michael'ın hayatına son vermek isteğini biliyordum, bunu sayısız kez denemişti. Bu kez başarılı oldu" ifadelerini kullandı.
Dünyaca ünlü 53 yaşındaki şarkıcı, geçtiğimiz hafta Oxfordshire'daki evinde kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirmişti.