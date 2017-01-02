Haluk Levent: 'Bulana para, iş imkanı, özel konser'

Twitter hesabından bir fotoğraf paylaşan Haluk Levent, yanına da “İstanbul’da bu mont ve pasaportum çalındı. Bulana 1) 300 TL, 2) işsizse iş imkanı, 3) dilediği zaman telefonda sınırsız özel konser” notunu düştü.

CEZAEVİNDE GÖRÜNÜYORSUNUZ

Daha önce de pasaportunu kaybettiğini belirten Haluk Levent, yaşadığı ilginç olayı anlattı:

"Yine bir pasaport kaybetme hikayem vardı. Şirketler batmış icra mahkemelerinde dosyalarım birikmiş en ufak ödeme geciktiğinde 3 aylık hapis için polis kapıya dayanırdı. Tam bu esnada pasaportum çalınmıştı. Fakat konser filan yoktu o sıralar 10 gün kadar farkedemedim. Beni karakoldan çağırdılar avukatımla gittim ve yeni ödeme listesini kuruma sunduğumu aranmamın kalkması gerektiğini söyledim. Karakoldakiler 'Efendim şu anda siz Erzurum cezaevinde görünüyorsunuz 10 gün önce yakalanmışsınız' dedi. Anlamadık önce. Meğer pasaportu çalan hırsız o sırada otelde kayıt yaptırmış. Polis Sabah otelden alıp atmış cezaevine. 8 gün adam orda yatmış."