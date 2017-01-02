Gökçe Bahadır ile sevgilisi Efe Bahadır Milano'da

Gökçe Bahadır, sevgilisi Efe Duru ile birlikte Milano'da çekilen fotoğrafını sosyal medyada paylaştı.

Ünlü oyuncu, fotoğrafın altına duygusal bir mesaj yazdı:

2016 hiçbirimiz için kolay bir yıl olmadı. En uzaktakinin derdi hepimizin derdi oldu. Birlik olduk acıların karşısında. Ama geride bıraktık artık. Yeni bir yıl var önümüzde öncelikle güzel ülkem için huzurlu ve barış dolu bir yıl olmasını diliyorum. Ve ben güzel işler yapıyorum bu sene. Sizlerle buluşması için sabırsızlanıyorum. Ve sen adamım bu yılın bana en kıymetli hediyesisin. O el beni hiç bırakmasın.