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02 OCAK 2017
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Ünlülerin Instagram paylaşımları

02 Ocak 2017 Pazartesi, 16:14:06

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    YELİZ YEŞİLMEN

    Nice mutlu yıllar aşkıma. Hep beraber

     

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    EMİNA SANDAL

     

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    ÖZGE ULUSOY

    Güzellik yarışmasında başımda tacım roportajım var...En begendiğin model kim kim gibi basarili olmak istersin diye sormuşlar... Çağla Şıkel demişim...Nereden nereye yıllar içinde sıkı dost olduk...Hala da fikrim ayni guzel meslegimizi layıgıyla yapan canım arkadasım iyi ki dogdun iyi ki sahane bir anne ve arkadas oldun...Sevdiklerinle daha nice mutlu yıllara

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