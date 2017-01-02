Ünlülerin Instagram paylaşımları

02 Ocak 2017 Pazartesi, 16:14:06 | Güncelleme: 16:22:55
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YELİZ YEŞİLMEN
Nice mutlu yıllar aşkıma. Hep beraber
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EMİNA SANDAL
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ÖZGE ULUSOY
Güzellik yarışmasında başımda tacım roportajım var...En begendiğin model kim kim gibi basarili olmak istersin diye sormuşlar... Çağla Şıkel demişim...Nereden nereye yıllar içinde sıkı dost olduk...Hala da fikrim ayni guzel meslegimizi layıgıyla yapan canım arkadasım iyi ki dogdun iyi ki sahane bir anne ve arkadas oldun...Sevdiklerinle daha nice mutlu yıllara
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FAHRİYE EVCEN
Yaşama sevincimizin ve insanligin geri gelecegi bir yıl olsun hepimize.. Işık dolu, umut dolu yarınlara..
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ALİŞAN
Sene 2004 gudumla tanıştığım yıl.. Belki sadece bir dizi olarak başladı arkadaşlığımız ama 12 yıldır dost olduk,kardeş olduk,sırdaş olduk ve yıllardır gudumla aynı ekmeğı paylasıyoruz...Senı ne kadar sevdıgımı ve hayatımda nasıl bır yerın oldugunu sen bılıyosun gudum. Sana yenı yasın ıcın Allah'tan diledigim çocuklarınla ve sevdıklerınle inşallah en guzel senen olsun. İyiki doğdun gudummmm ,iyiki seni tanımışım,iyiki hayatımdasın... Senı çoooook sevıyorum
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ASLI KIZMAZ
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BURCU KARA
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DOĞA RUTKAY KAMAL mutsuz.umutsuz.çaresiz.korkak.endişeliyim ama, içimi iyi tutmaya,hala umut olduğuna inanmaya, sevmeye ,inanmaya devam edeceğim yaşayabilmek için... sayende Demir. Ve bize bu hayatı yaşanır hale getiren tüm çocuklara teşekkürler
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MELİS KAYGILAROĞLU Evet bir umut vardır belki. Ada
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Nursel Ergin bir süredir beraberlik yaşadığı işadamı Murat Akyer ile fotoğrafını paylaştı. Ergin, Instagram hesabından yayınladığı kareye 'en sevdiğinizle mutlu yıllar' notunu düştü.
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Ergin bu kareyi de, "Bir varmış bir yokmuş... onlar ermiş MURA dina biz cikalim kerevetine..." notuyla yayınladı.