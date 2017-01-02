Ünlülerin Instagram paylaşımları

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ALİŞAN



Sene 2004 gudumla tanıştığım yıl.. Belki sadece bir dizi olarak başladı arkadaşlığımız ama 12 yıldır dost olduk,kardeş olduk,sırdaş olduk ve yıllardır gudumla aynı ekmeğı paylasıyoruz...Senı ne kadar sevdıgımı ve hayatımda nasıl bır yerın oldugunu sen bılıyosun gudum. Sana yenı yasın ıcın Allah'tan diledigim çocuklarınla ve sevdıklerınle inşallah en guzel senen olsun. İyiki doğdun gudummmm ,iyiki seni tanımışım,iyiki hayatımdasın... Senı çoooook sevıyorum