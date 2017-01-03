MAGAZİN
Burak Özçivit Dubai'ye gitti, kankası Murat Boz’u geçti
03 Ocak 2017 Salı, 06:44:06 | Güncelleme: 07:03:45
İki ay önce Dubai’de bir etkinliğe katılan Burak Özçivit, 600 bin Arap takipçi kazanarak Instagram’da en çok takip edilen ünlü olan kankası Murat Boz’u geçti
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Ortadoğu’da da geniş bir hayran kitlesi olan Burak Özçivit, iki ay önce Dubai’de bir organizasyona katıldı.
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Etkinlikten 450 bin dolar kazanan yakışıklı oyuncu, hakkında yapılan haberler sonrası takipçi sayısını da artırdı.
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Seyahat sonrası 600 bin Arap takipçi kazanan Özçivit, kankası Murat Boz’un ‘Instagram’da en çok takip edilen ünlü’ unvanını elinden aldı.
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Kankaların toplam takipçi sayısı 12.5 milyon oldu.
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EN ÇOK TAKİP EDİLEN ÜÇLÜ
1- Burak Özçivit: 6 milyon 400 bin
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2- Murat Boz: 6 milyon 100 bin
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3- Demet Akalın: 5 milyon 300 bin
HT MAGAZİN
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