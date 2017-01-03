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Burak Özçivit Dubai'ye gitti, kankası Murat Boz’u geçti

03 Ocak 2017 Salı, 06:44:06

İki ay önce Dubai’de bir etkinliğe katılan Burak Özçivit, 600 bin Arap takipçi kazanarak Instagram’da en çok takip edilen ünlü olan kankası Murat Boz’u geçti

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    Ortadoğu’da da geniş bir hayran kitlesi olan Burak Özçivit, iki ay önce Dubai’de bir organizasyona katıldı.

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    Etkinlikten 450 bin dolar kazanan yakışıklı oyuncu, hakkında yapılan haberler sonrası takipçi sayısını da artırdı.

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    Seyahat sonrası 600 bin Arap takipçi kazanan Özçivit, kankası Murat Boz’un ‘Instagram’da en çok takip edilen ünlü’ unvanını elinden aldı.

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