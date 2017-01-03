MAGAZİN
Tolga Karel kızı ile poz verdi
03 Ocak 2017 Salı, 10:25:03 | Güncelleme: 10:31:30
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Oyuncu Tolga Karel ikinci kez baba olmaya hazırlanıyor.
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Günay Musayeva'dan olaylı bir şekilde boşanan Tolga Karel, geçtiğimiz mayıs ayında Sarah Scotti ile nikah masasına oturmuştu.
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Dominik'te 'evet' diyen ikili şu sıralar bebek heyecanı yaşıyor.
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Cihangir adında bir oğlu olan Karel, bu kez kız babası olacak.
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Ünlü oyuncu eşinin göbeğine uzandığı fotoğrafı "Yeni yıla hazırız Mia..." notu ile Instagram'da paylaştı.
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