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03 OCAK 2017
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Tolga Karel kızı ile poz verdi

03 Ocak 2017 Salı, 10:25:03

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    Oyuncu Tolga Karel ikinci kez baba olmaya hazırlanıyor.

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    Günay Musayeva'dan olaylı bir şekilde boşanan Tolga Karel, geçtiğimiz mayıs ayında Sarah Scotti ile nikah masasına oturmuştu.

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    Dominik'te 'evet' diyen ikili şu sıralar bebek heyecanı yaşıyor.

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