Yusuf Tekin (Tren Pera, Asmalımescit)

Gece hayatı insanların gündelik hayatta yaşadıkları stresi attıkları yerler. Herkesin az da olsa eğlenceye ihtiyacı var. Teröre prim vermeyeceğiz. Mekânımız her zaman olduğu gibi açık olacak. Biz Türk milleti olarak hiçbir şeyden korkmayız.

Nedim Binler (Sess, Nişantaşı)

SESS Ailesi olarak çok üzgünüz. Terörü lanetliyoruz. 30 senedir bu sektördeyim, bu kadar acıyı üst üste görmedim. Hepimizin başı sağolsun. Korkmadan işimizin başındayız. Birlik ve beraberlikle bugünleri de aşacağız.

Umut Evirgen (La Boom&Gizli Kalsın)

Yaşanan terör olayı herkesi olduğu gibi bizi de derinden üzdü. Biz kimseye prim vermeden, mekânlarımızda aynı şekilde çalışmaya devam ederek işimizin başındayız. Bu saldırılarda istenen kaos ve korku ortamına izin vermeyeceğiz. Terörü lanetliyoruz.

Yıldırım Arslan (Arnavutköy Countess)

REINA’DA yaşanan terör olayını kınıyoruz. Birliğimizi bozmaya yönelik saldırılara prim vermeden korkmadığımızı göstermeliyiz. Her zamanki işleyişimize devam ediyor ve tüm dostlarımızı mekânımıza bekliyoruz.

Tayfun Topal (Hazine Cihangir)

Yaşanan terör olayları en çok yeme-içme sektörünü etkiliyor. Sektörde 5 milyon çalışan var. Herkes hayatına bir türlü devam edebiliyor. Ancak yeme-içme sektörü çalışanları için durum aynı değil. Teröre inat mekânlarımızı açık tutacağız.

Nuri ALTUNTAŞ / HT MAGAZİN