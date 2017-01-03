Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur: Babamın başka kadına gitmesinde sebep vardır

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Anlamadım?

Babam da anneme belki kırgındır. Annemin de ona veremediği şeyler vardır. İlişkiler karşılıklı, kimseyi tek taraflı suçlayamazsın. Babamın o kadına gitmesininde bir sebebi vardır. Bazıları çapkın olduğu için yapar, ama babam öyle değil.