Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur: Babamın başka kadına gitmesinde sebep vardır
03 Ocak 2017 Salı, 15:24:24 | Güncelleme: 16:01:16
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Tuğçe Tayfur, Necla Nazır ve Ferdi Tayfur çiftinin tek çocuğu ve babası gibi şarkıcı. 28 yaşında ve babasıyla sahne almayı çok istiyor. 3 ay önce anne oldu, babası ve annesi 10 yıl sonra ilk kez bir arada görüntülendi.
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Posta'ya konuşan Tuğçe Tayfur ‘Babamın bizi bırakıp gideceğini hiç düşünmezdim. O gidince boşluğa düştük.’ diyor ve ekliyor ‘Babamın başka bir kadına gitmesinde belki annemin de payı vardır, ilişkilere tek taraflı bakılmaz.
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Anne ile babanızın neden resmi nikahı yoktu? Babanız ilk eşinden hiç boşanmadı.
Annem 30 yıl boyunca istemez mi? Resmi nikahı olsun çok istedi. Ama babam ilk kızları sebebiyle, onlara şemsiye olsun diye boşanmadı.
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Ee, siz kız çocuğu değil misiniz? Kendinizi değersiz hissetmediniz mi? İşte... Problem de ordan çıktı. ‘Bana neden şemsiye olmuyor, beni garanti altına neden almadı?’ diye sorun çıkardım. Ama sonra bakıyorum, olay şemsiye vs. değil. Annem öyle yaşamaya razı olmuş.
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Babanız annenizle bir şeyler yaşamaya başladığında ilk eşini aldatmış oluyor... Annem babamın Zeliha Hanım’la evli olduğunu bilmiyormuş. Öğrenince de ayrılmak istemiş. Fakat babam ‘Ayrı yaşıyoruz’ diyerek ikna etmiş. ‘Rica ediyorum, nikah kalsın’ demiş. Annem de kabul etmiş. Yani annem bir aldatma tarafı değil, babam zaten ayrıymış.
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Babanızın öteki eşleriyle görüşüyor musunuz? Hayır, onlar benim muhatabım değil.
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Anneniz babanıza kırgın mı? İnanır mısın, annem hiç anlatmaz böyle şeyleri. Hiç konuşmuyoruz. Bu defterleri kapattı. 30 senenin verdiği bir şey, sonuçta aldatılmış bir kadın var. Mutlaka kırgındır. Ama babam da kırgındır.
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Anlamadım? Babam da anneme belki kırgındır. Annemin de ona veremediği şeyler vardır. İlişkiler karşılıklı, kimseyi tek taraflı suçlayamazsın. Babamın o kadına gitmesininde bir sebebi vardır. Bazıları çapkın olduğu için yapar, ama babam öyle değil.