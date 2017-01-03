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Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur: Babamın başka kadına gitmesinde sebep vardır

03 Ocak 2017 Salı, 15:24:24

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    Tuğçe Tayfur, Necla Nazır ve Ferdi Tayfur çiftinin tek çocuğu ve babası gibi şarkıcı. 28 yaşında ve babasıyla sahne almayı çok istiyor. 3 ay önce anne oldu, babası ve annesi 10 yıl sonra ilk kez bir arada görüntülendi.

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    Posta'ya konuşan Tuğçe Tayfur ‘Babamın bizi bırakıp gideceğini hiç düşünmezdim. O gidince boşluğa düştük.’ diyor ve ekliyor ‘Babamın başka bir kadına gitmesinde belki annemin de payı vardır, ilişkilere tek taraflı bakılmaz.

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    Anne ile babanızın neden resmi nikahı yoktu? Babanız ilk eşinden hiç boşanmadı.

    Annem 30 yıl boyunca istemez mi? Resmi nikahı olsun çok istedi. Ama babam ilk kızları sebebiyle, onlara şemsiye olsun diye boşanmadı.

     

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