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Asena Atalay: Caner'in haberini sunmam

04 Ocak 2017 Çarşamba, 09:53:21

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    Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin ile oyuncu Şükran Ovalı 2 Ocak'ta İtalya'nın başkenti Roma'da evlendi.


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    Magazin gündemini 3 gündür meşgul eden haber futbolcunun eski eşi Asena Atalay'ın da gündemine geldi.

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    Asena sunuculuğunu yaptığı magazin programında, geçen Ocak'ta boşandığı Caner Erkin'in haberini okumak istemedi.Bunu sözleşmeli olduğu yapım şirketine iletti.

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YORUMLAR 11
  • Misafir 6 saat önce
    mutluluklar
  • Misafir 15 saat önce
    mutluluklar dileriz...şükranla çok yakışmışlar...
  • Misafir 16 saat önce
    iste asla hic bitmeyecekmis gibi yaklasmamak gerekiyor
  • Misafir 17 saat önce
    tabi ki de şükran la daha iyi bi çift oldular , mutluluklar ikisinede
  • Misafir 19 saat önce
    asena empati yapsın canerle birlikteykenki hali af edilemez
  • Misafir 22 saat önce
    Çocuğuyla görşecekse illa ki Asenayla karşılacak
  • Misafir 22 saat önce
    şükran hanım ıle guzel bır cıft oldular caner beye mutluluklar dilerım
  • Misafir 22 saat önce
    ŞÜKRAN İLE DAHA İYİ OLDULAR...YAKIŞTILAR..
  • Misafir 23 saat önce
    kör ölür badem gözlü olur
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