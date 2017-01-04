Ortaköy'de yaşanan hain terör saldırısının ardından çirkin paylaşımlar yapan şahısların yakalanması için bilişim savcılarını göreve çağıran Şahan Gökbakar, bu kez de Atatürk paylaşımıyla dikkati çekti.

Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e teşekkür etti.



Atatürk’ün bir fotoğrafını paylaşan ünlü komedyen, yazdıklarıyla millet olmanın ve Türk bayrağının önemine vurgu yaptı.

Şahan Gökbakar’ın paylaşımı şöyle:

"Bizi bir ulus yapan güzel adam, büyük Atatürk! Gecenin bu saatinde aklıma geldin yine. İyi ki senin elin değmiş bu topraklara. Teşekkürler Paşam! ‘Türk Milleti olabilmek’ dediğin şeyi daha şimdi anlıyor bazıları. Ama anladı ya buna da şükür. Bizi en tepede birleştiren kimlik bu bayraktır. Onu dalgalanırken her gördüğünde şükret, önce Allah’a sonra da Atatürk’e. Seviyorum sizi."