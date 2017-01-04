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Mustafa Topaloğlu, Derya Topaloğlu
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Mustafa Topaloğlu: Yüzüğümün eşime gözüne gelmesi talihsizlik

Mustafa Topaloğlu eşi Derya Topaloğlu'na uyguladığı şiddeti anlattı

04 Ocak 2017 Çarşamba, 16:52:40 Güncelleme: 17:26:04

18 yıllık hayat arkadaşını darp ettiği iddia edilen Mustafa Topaloğlu, TV programında eşine şiddet anını anlattı. Topaloğlu, "Yüzüğümün eşime gözüne gelmesi talihsizlik" diyerek şaşkınlık yaşattı.

Uzun yıllardır devam eden her evlilikte olduğu gibi eşiyle kavgalar yaşadıklarını söyleyen Mustafa Topaloğlu, darp iddialarını yalanlamazken parmağındaki yüzüğün eşinin gözüne gelmesini ise talihsiz bir kaza olarak yorumladı. Eşine telefonla ulaşamadığı için sinirlenen ve sonrasında onun arkadaşlarıyla oturduğu kafeye giden Topaloğlu, katıldığı magazin programında darp anını anlattı.

Derya Topaloğlu dayak yedikten sonraki görüntülerini paylaşmış ve şunları yazmıştı:

“Bütün tanıdıklarımın bilmesini istediğim bir olay yaşadım. Beni bu hale 18 yaşımdan 33 yaşıma kadar yanında bulunduğum ve iki evlat verdiğim Mustafa Topaloğlu getirdi. Mustafa Topaloğlu, yaşadığım sitenin kafeteryasında, bayan arkadaşlarımla bir masada otururken; sorgusuz sualsiz yanıma gelip gözüme yumruk attı. Attığı yumrukla ‘ortiba’ dedikleri, gözümün kemiği kırıldı. Çok ciddi bir ameliyat geçirdim. Şimdi ailemin yanındayım. Olaya şahit olan komşularım; sebepsiz ve durduk yere böylesi bir olayla karşı karşıya geldiğime tanıktır. Mustafa Topaloğlu’nun sebepsiz kavgaları fazlaca olmaktaydı. Bu son vuruşuyla sözde olan evlilik bitmiştir. Böylesi bir vahşeti Allah kimseye vermesin”

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