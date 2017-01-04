Aslıhan Doğan'ın o sözleri Arda Turan'a mı?

3 | 10

Aslıhan Doğan'ın paylaşımı şöyle:

"Bir sevdiğin olsun tabi. Belki hayallerindeki gibi olmaz koşullar ama bir şeyleri birlikte var etmenin tadı bi başka. Para amaç değil araç olsun mutluluğuna. Olmadığı zaman da elindekini cömertçe paylaşabil."