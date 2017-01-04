MAGAZİN HABERLERİ
04 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
MAGAZİN

Aslıhan Doğan'ın o sözleri Arda Turan'a mı?

04 Ocak 2017 Çarşamba, 18:56:38

Ünlü futbolcu Arda Turan'ın eski sevgilisi Aslıhan Doğan'ın sosyal medya paylaşımı akıllara "Bu sözler Arda'ya mı" sorusunu getirdi

  • 1
    1 | 10

    Barcelona'da forma giyen yıldız futbolcu Arda Turan ile Aslıhan Doğan'ın ilişkisi geçtiğimiz ay noktalanmıştı. Sosyetik güzel, ayrılık sonrası bir soru üzerine "Arda'nın İspanya'da olması ve oradaki ev ortamı bana uymadı. Zor da olsa aşkı bitirdik" ifadelerini kullanmıştı.

     

     

  • 2
    2 | 10

    Sosyal medya hesabından bir yazı paylaşan Doğan'ın, bu yazı ile eski sevgilisine göndermede bulunduğu iddia edildi.

  • 3
    3 | 10

    Aslıhan Doğan'ın paylaşımı şöyle:

     

    "Bir sevdiğin olsun tabi. Belki hayallerindeki gibi olmaz koşullar ama bir şeyleri birlikte var etmenin tadı bi başka. Para amaç değil araç olsun mutluluğuna. Olmadığı zaman da elindekini cömertçe paylaşabil."

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300