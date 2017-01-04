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Cem Yılmaz'dan o iddialara yanıt

Cem Yılmaz komşularıyla mahkemelik olduğuna dair iddiaları Twitter üzeinden yalanladı

04 Ocak 2017 Çarşamba, 22:27:42 Güncelleme: 22:29:17 HABERTURK.COM

Cem Yılmaz, komşularıyla "sokak kedileri" yüzünden mahkemelik olduğuna dair iddialara Twitter'dan yanıt verdi.

Haberi yalanlayan Cem Yılmaz, "'Masum Kediler ve Ben' konulu uydurma haber için çok üzgünüm. Bu vesileyle sosyal medyanın koca bir yalandan ibaret olduğu gerçeği! Nettir. Bazen küçük, bazen hayata, hayatlara malolan her türlü yalanın döndüğü bu mecrada herkese akıl diliyorum, umudum da doğrusu yoktur. Bu böyle... Ben bu mecrayı sizin gibi kullanmıyorum, kullanmadım, kullanmayacağım. Teşekkürler." dedi.

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