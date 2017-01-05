Burak Özçivit, Fahriye Evcen'i istemek için Almanya'ya gitti
05 Ocak 2017 Perşembe, 11:57:22 | Güncelleme: 12:08:50
Sevgilisi Fahriye Evcen’in Almanya’daki ailesini ziyarete giden Burak Özçivit, “Bu yaz evlenmek istiyoruz. En kısa sürede ailemle birlikte Fahriye’yi istemeye geleceğim” dedi
1
1|11
Fahriye Evcen'le yaklaşık 3 yıldır aşk yaşayan Burak Özçivit, adım adım evliliğe doğru ilerliyor...
2
2|11
Takvim Gazetesi'nin haberine göre; geçtiğimiz yılın haziran ayında Avrupa turuna çıkan çift, Fahriye Evcen'in Almanya'nın Solingen kentinde yaşayan ailesini de ziyaret edip ellerini öpmüştü.
3
3|11
Sevgilisinin ailesinden ilk onayı alan yakışıklı oyuncu, Evcen'in 32'inci yaş gününde organize ettiği doğum günü partisinde ise aşkına evlenme teklif etti.
HABERİN DEVAMI
4
4|11
Teklif karşısında gözyaşlarına hakim olamayan Evcen'den 'evet' yanıtını alan Özçivit, her şeyin Türk gelenek ve göreneklerine uygun bir şekilde ilerlemesi için de Evcen Ailesi'nin kapısını ikinci kez çaldı.
5
5|11
ONLAR DA İKİ DÜĞÜN YAPACAK
Yeni yıl tatilini fırsat bilen yakışıklı oyuncu, düğün tarihini belirlemek için düğmeye bastı ve sevgilisiyle birlikte Almanya'nın yolunu tuttu.
6
6|11
Evcen'in annesi ve babasının yanı sıra kız kardeşleriyle de görüşen Özçivit'in yakın çevresinden alınan bilgiye göre oyuncu, bu yılın Temmuz ayında düğün yapmak istediğini söyledi.
HABERİN DEVAMI
7
7|11
Bu kararı aşkının ailesi tarafından onaylanan oyuncunun, en yakın zamanda annesi Ceyhan Özçivit'le babası Bülent Özçivit'i alıp Fahriye Evcen'i ailesinden isteyeceği öğrenildi.
8
8|11
Güzel oyuncunun anne ve babasıyla düğün detaylarıyla ilgili görüşen yakışıklı oyuncunun Türkiye'de ve Almanya'da olmak üzere 2 farklı düğün yapmayı planladığı da konuşulanlar arasında…