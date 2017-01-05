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Burak Özçivit, Fahriye Evcen'i istemek için Almanya'ya gitti

05 Ocak 2017 Perşembe, 11:57:22

Sevgilisi Fahriye Evcen’in Almanya’daki ailesini ziyarete giden Burak Özçivit, “Bu yaz evlenmek istiyoruz. En kısa sürede ailemle birlikte Fahriye’yi istemeye geleceğim” dedi

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    Fahriye Evcen'le yaklaşık 3 yıldır aşk yaşayan Burak Özçivit, adım adım evliliğe doğru ilerliyor...

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    Takvim Gazetesi'nin haberine göre; geçtiğimiz yılın haziran ayında Avrupa turuna çıkan çift, Fahriye Evcen'in Almanya'nın Solingen kentinde yaşayan ailesini de ziyaret edip ellerini öpmüştü. 

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    Sevgilisinin ailesinden ilk onayı alan yakışıklı oyuncu, Evcen'in 32'inci yaş gününde organize ettiği doğum günü partisinde ise aşkına evlenme teklif etti. 

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