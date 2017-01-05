İdo Tatlıses: Tek dileğim...

İdo Tatlıses, bir mekanın düzenlediği 'Tatlıses Gecesi' adlı organizasyonun afişini instagram hesabından paylaştı.



Babasıyla birlikte aynı afişte yer almaktan ne kadar gururlandığını ifade eden genç şarkıcı, “Tek dileğim babamın benimle düet yapması” notunu düştü.



İdo Tatlıses’in organizasyonla ilgili paylaşımı şöyle:



"Gözüm doldu. Neden mi? Çünkü yüzde 1’i kadar olurum diye dua ettiğim adamla aynı posterdeyim… Bir şarkımı bile çalacak olsa Hilal Ak, olsun o bile yeter. Dediğim gibi hayatımda Allah’ıma şükür istediğim her şey oldu şimdi bir tek dileğim var benimle düet yap yeter İbrahim Tatlıses."

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