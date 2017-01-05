‘Bir nebze huzur verebilirsek ne mutlu bize ’

Selçuk Aydemir’in senaryosunu yazıp yönettiği, Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Rasim Öztekin’in başrollerini paylaştığı ‘Çalgı Çengi İkimiz’ adlı filmin galası önceki akşam yapıldı.

Galadan önce basın mensuplarıyla sohbet eden film ekibinden Selçuk Aydemir, “Çok güzel ve komik bir film oldu. ‘Çalgı Çengi’ 59 bin 736 kişi tarafından izlendi. 30 bin TL’ye çekilmişti. Bu filmin devam filmi normalde olmaz. Film belli bir bütçeyle çıkmalı ki devamı yapılsın. Biz bu sefer biraz tersten gittik ve en pahalı filmimiz de bu oldu. Ya batacağız ya çıkacağız” dedi.

‘GÜLDÜRMEK İSTEDİK’

Murat Cemcir, “Bu coğrafya çok enteresan bir süreçten geçiyor. İnsanları güldürebildiğimiz kadar çok güldürmek istedik. Bunu vatani görev gibi görüyoruz” diye konuştu. Ahmet Kural ise duygularını, “Ülkemizin yaşadığı bu zor ve kötü günlerde insanlarımıza bir nebze olsun mutluluk ve huzur verebilirsek ne mutlu bize” diyerek dile getirdi.

GÖZLER ÜNLÜLERİ ARADI

Galaya sanat dünyasından katılım azdı. Gözlerin ünlüleri aradığı galaya Pelin Öztekin, Bülent Emrah Parlak ve Mustafa Keser’in yanı sıra Amerika’da yaşayan, Kural ile Cemcir’in özel davetlisi olarak Türkiye’ye gelen yapımcı Ali Aksu da katıldı.

Film ekibi birlikte selfie çekti.

HT MAGAZİN