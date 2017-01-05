MAGAZİN HABERLERİ
05 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Çalgı Çengi İkimiz
MAGAZİN

‘Bir nebze huzur verebilirsek ne mutlu bize ’

‘Çalgı Çengi’den 6 sene sonra, serinin ikinci filmi ‘Çalgı Çengi İkimiz’ görücüye çıktı. Filmin başrol oyuncuları Murat Cemcir ve Ahmet Kural, “Bu kötü günlerde insanlarımıza bir nebze olsun huzur verebilirsek ne mutlu bize” dedi

05 Ocak 2017 Perşembe, 12:16:28 Güncelleme: 12:19:03

Selçuk Aydemir’in senaryosunu yazıp yönettiği, Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Rasim Öztekin’in başrollerini paylaştığı ‘Çalgı Çengi İkimiz’ adlı filmin galası önceki akşam yapıldı.

Galadan önce basın mensuplarıyla sohbet eden film ekibinden Selçuk Aydemir, “Çok güzel ve komik bir film oldu. ‘Çalgı Çengi’ 59 bin 736 kişi tarafından izlendi. 30 bin TL’ye çekilmişti. Bu filmin devam filmi normalde olmaz. Film belli bir bütçeyle çıkmalı ki devamı yapılsın. Biz bu sefer biraz tersten gittik ve en pahalı filmimiz de bu oldu. Ya batacağız ya çıkacağız” dedi.

‘GÜLDÜRMEK İSTEDİK’

Murat Cemcir, “Bu coğrafya çok enteresan bir süreçten geçiyor. İnsanları güldürebildiğimiz kadar çok güldürmek istedik. Bunu vatani görev gibi görüyoruz” diye konuştu. Ahmet Kural ise duygularını, “Ülkemizin yaşadığı bu zor ve kötü günlerde insanlarımıza bir nebze olsun mutluluk ve huzur verebilirsek ne mutlu bize” diyerek dile getirdi.

GÖZLER ÜNLÜLERİ ARADI

Galaya sanat dünyasından katılım azdı. Gözlerin ünlüleri aradığı galaya Pelin Öztekin, Bülent Emrah Parlak ve Mustafa Keser’in yanı sıra Amerika’da yaşayan, Kural ile Cemcir’in özel davetlisi olarak Türkiye’ye gelen yapımcı Ali Aksu da katıldı.

Film ekibi birlikte selfie çekti.

HT MAGAZİN 

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Ünlü isimlerin değişimleri
MAGAZİN

Faruk Peker şimdi ne yapıyor?
İdo Tatlıses: Tek dileğim...
MAGAZİN

İdo Tatlıses: Tek dileğim...
Burak Özçivit, Fahriye Evcen'i istemek için Almanya'ya gitti
MAGAZİN

Beklenen haber geldi!

Murat Yıldırım-İmane Elbani çifti, düğün sonrası ilk kez görüntülendi
MAGAZİN

Balayı yerine akşam yemeği!
Doğa Rutkay’la randevu 9 Ocak’ta
MAGAZİN

Doğa ile randevu 9 Ocak’ta
Neslihan Atagül: ‘Barış ve sevgi diliyorum’
MAGAZİN

‘Barış ve sevgi diliyorum’
Asena Atalay: Caner'in haberini sunmam
MAGAZİN

"Caner'in haberini sunmam"
Demet Akbağ’a nazar değdi
MAGAZİN

Akbağ’a nazar değdi