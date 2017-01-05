Erkan Petekkaya, Afrika'da şifa buldu

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Petekkaya'nın alkolü bırakması için dua eden şifacının ayrıca yöreye ait bitkilerden oluşan özel bir karışan da hazırladığı öğrenildi. Bu karışımı kullanan ünlü oyuncunun, o günden sonra alkol kullanımını bıraktığı konuşulanlar arasında.