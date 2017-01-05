MAGAZİN HABERLERİ
05 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
MAGAZİN

Erkan Petekkaya, Afrika'da şifa buldu

05 Ocak 2017 Perşembe, 14:42:31

  • 1
    1 | 11

    Oyuncu Erkan Petekkaya, Afrika tatilinde hem ruhunu arındırdı hem de huzur buldu. 'Laibon' denilen şifacıların yolunu tutan Pettekkaya, o günden sonra sağlığına kavuştu.

     

  • 2
    2 | 11

    Erkan Petekkaya'nın geçtiğimiz yaz başında eşi Didem Petekkaya ve oğlu Cano ile gittiği Afrika tatiline dair çarpıcı bir detay ortaya çıktı.

  • 3
    3 | 11

    Takvim Gazetesi'nin haberine göre; sık sık alkollü halleriyle manşet olan ünlü oyuncunun, durumdan rahatsızlık duymasıyla Tanzanya'da bu kötü alışkanlığını bırakmasına yardımcı olacak farklı bir yönteme başvurduğu iddia edildi. 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300