Erkan Petekkaya, Afrika'da şifa buldu

05 Ocak 2017 Perşembe, 14:42:31 | Güncelleme: 14:52:45
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Oyuncu Erkan Petekkaya, Afrika tatilinde hem ruhunu arındırdı hem de huzur buldu. 'Laibon' denilen şifacıların yolunu tutan Pettekkaya, o günden sonra sağlığına kavuştu.
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Erkan Petekkaya'nın geçtiğimiz yaz başında eşi Didem Petekkaya ve oğlu Cano ile gittiği Afrika tatiline dair çarpıcı bir detay ortaya çıktı.
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Takvim Gazetesi'nin haberine göre; sık sık alkollü halleriyle manşet olan ünlü oyuncunun, durumdan rahatsızlık duymasıyla Tanzanya'da bu kötü alışkanlığını bırakmasına yardımcı olacak farklı bir yönteme başvurduğu iddia edildi.
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2014 yılında da özel bir hastanede 10 günlük tedavi gören ancak kısa süre sonra yeniden alkol kullanmaya başlayan Petekkaya, eşi Didem Hanım'ın da isteğiyle çareyi alternatif tıpta buldu.
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ŞAMANİSTİK TEDAVİ GÖRDÜ
Tanzanya gezisi sırasında ailesiyle Masai Mara bölgesindeki Masai kabilesini ziyaret eden ünlü oyuncunun, 'laibon' denilen şifacılardan alkolü bırakma konusunda yardım aldığı öğrenildi.
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İddiaya göre; Petekkaya, Masai dinsel sistemi içinde yer alan laibonların şamanistik tedavi gerçekleştirdiği bilgisine ulaştı ve bir arkadaşının da tavsiyesiyle şifacıdan kendisi için dua etmesini istedi.
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Petekkaya'nın alkolü bırakması için dua eden şifacının ayrıca yöreye ait bitkilerden oluşan özel bir karışan da hazırladığı öğrenildi. Bu karışımı kullanan ünlü oyuncunun, o günden sonra alkol kullanımını bıraktığı konuşulanlar arasında.