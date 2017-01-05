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Nurgül Yeşilçay
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Nurgül Yeşilçay: Bugüne kadar aldığım en güzel sıfat

Oyuncu Nurgül Yeşilçay, bir hayranının kendisine hitap şeklini çok beğendi

05 Ocak 2017 Perşembe, 15:08:45 Güncelleme: 15:09:46

Güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay, 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü almak için 9 Ocak'ta Dubai'ye gidecek. Başarılı oyuncu, ödülü almasına sayılı günler kala yaşadığı bir olayı Twitter hesabından takipçilerine duyurdu.

Yeşilçay, "Birine 'Günaydın' dedim. Bana 'Senin gibi vatana hizmet eden birini ilk defa gördüm, heyecanlandım' dedi. Vatana hizmet eden, bu kadar güzel olur. 'Oyuncu' demedi, 'ünlü' demedi! 'Vatana hizmet eden' dedi! Bugüne kadar aldığım en güzel sıfat" ifadelerini kullandı.

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