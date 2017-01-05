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Ünlü isimler İzmir saldırısını kınadı

05 Ocak 2017 Perşembe, 20:14:13

İzmir'de bu akşam saatlerinde yaşanan hain saldırıyı ünlü isimler sosyal medya üzerinden yayınladıkları mesajlarla lanetledi

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