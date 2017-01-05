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Ünlü isimler İzmir saldırısını kınadı
05 Ocak 2017 Perşembe, 20:14:13
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Güncelleme:
20:31:02
İzmir'de bu akşam saatlerinde yaşanan hain saldırıyı ünlü isimler sosyal medya üzerinden yayınladıkları mesajlarla lanetledi
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Ebru Gündeş
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İbrahim Büyükak
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Mine Tugay
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Murat Boz
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Oğuzhan Koç
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Sinem Kobal
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Gülben Ergen
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