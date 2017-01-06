Komedyen Yavuz Seçtin film için aldığı krediyi ödeyemeyince evine haciz geldi
06 Ocak 2017 Cuma, 07:37:32 | Güncelleme: 07:58:55
1
1|19
Yavuz Seçkin, yapımcılığını, senaristliğini ve başrolünü üstlendiği ‘Yıldızlar da Kayar-Das Borak’ adlı film için aldığı 100 bin TL’lik krediyi ödeyemeyince evine haciz geldi
2
2|19
2 MİLYON 100 BİN TL HARCADI
Türk filmlerinin gişedeki başarısı üzerine birçok ünlü isim gibi yapımcılığa soyunan Yavuz Seçkin’e haciz şoku!
3
3|19
HABERİN DEVAMI
4
4|19
Ünlü komedyen, bütün birikimi olan 2 milyon TL’yi 16 Eylül’de vizyona giren ‘Yıldızlar da Kayar-Das Borak’a yatırmış, 100 bin TL de kredi çekmişti. Film gişede ilgi görmeyince Seçkin maddi sıkıntıya düştü.
5
5|19
BORCU YENİDEN YAPILANDIRDI
Ünlü komedyenin banka kredisini geri ödeyememesi üzerine geçtiğimiz günlerde evine haciz geldi.
6
6|19
Bu gelişme üzerine Seçkin, bankanın avukatlarıyla anlaşma yoluna gidip borcun yeniden yapılandırılmasını talep etti. Sanatçının yeni bir ödeme tarihi vermesi üzerine haciz işlemi durduruldu.
HABERİN DEVAMI
7
7|19
Das Borak takma adını kullanan Saim’in popstar olma hikâyesini anlatan ‘Yıldızlar da Kayar- Das Borak’ı 33 bin kişi izledi.