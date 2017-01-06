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06 OCAK 2017
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Komedyen Yavuz Seçtin film için aldığı krediyi ödeyemeyince evine haciz geldi

06 Ocak 2017 Cuma, 07:37:32

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    Yavuz Seçkin, yapımcılığını, senaristliğini ve başrolünü üstlendiği ‘Yıldızlar da Kayar-Das Borak’ adlı film için aldığı 100 bin TL’lik krediyi ödeyemeyince evine haciz geldi

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    2 MİLYON 100 BİN TL HARCADI

    Türk filmlerinin gişedeki başarısı üzerine birçok ünlü isim gibi yapımcılığa soyunan Yavuz Seçkin’e haciz şoku! 

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