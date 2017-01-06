Komedyen Yavuz Seçtin film için aldığı krediyi ödeyemeyince evine haciz geldi

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Ünlü komedyen, bütün birikimi olan 2 milyon TL’yi 16 Eylül’de vizyona giren ‘Yıldızlar da Kayar-Das Borak’a yatırmış, 100 bin TL de kredi çekmişti. Film gişede ilgi görmeyince Seçkin maddi sıkıntıya düştü.