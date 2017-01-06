Burak Yılmaz ile Irmak Atuk yakınlaştı

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Bu arada Barcelonalı yıldız futbolcu Arda Turan'la da geçtiğimiz hafta bir mekanda bir araya gelen Irmak Atuk'un Yılmaz'la yaptığı kaçamağın ortaya çıkması ise "Ünlü model, yakın dostlar Arda Turan'la Burak Yılmaz'ı birbirine düşürecek" esprisi yaptırdı.