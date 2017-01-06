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Burak Yılmaz ile Irmak Atuk yakınlaştı

06 Ocak 2017 Cuma, 09:55:38

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    Çin’de top koşturan Burak Yılmaz, geçtiğimiz ay geldiği İstanbul’da aşk rüzgarı estirdi.

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    Adı Aslışah Alkoçlar ve Ceylan Çapa’yla aşk dedikodusuna karışan Yılmaz’ın gitmeden önce de o güzelle yakınlaştığı belirtildi.

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    Kariyerini Çin ligi ekiplerinden Beijing Guoan'da sürdüren Milli futbolcu Burak Yılmaz, tatil için geldiği Türkiye'de aşk fırtınası estirdi.

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