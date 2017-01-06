MAGAZİN
Mustafa Erdoğan, Gülben Ergen'in evine mi yerleşiyor?
06 Ocak 2017 Cuma, 10:11:25 | Güncelleme: 10:47:30
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Mustafa Erdoğan'ın, eski eşi Gülben Ergen'in evine taşınmak istediği iddia edildi.
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Renkli Sayfalar'da yer alan habere göre; Mustafa Erdoğan'ın, Gülben Ergen'e yeniden evlenmeseler de çocuklar için aynı evde yaşamalarının daha iyi olacağını söyledi.
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Gülben Ergen'in ise bu teklifi kabul etmediği öğrenildi.
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Gülben Ergen ile Mustafa Erdoğan 2012 yılında boşanmıştı.
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Ünlü şarkıcı Erdoğan'la boşandıktan sonra da 2014 yılında Şirince'de Erhan Çelik ile nikah masasına oturmuş ancak çift evliliklerini geçtiğimiz ay sonlandırmıştı.
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