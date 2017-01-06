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Mustafa Erdoğan, Gülben Ergen'in evine mi yerleşiyor?

06 Ocak 2017 Cuma, 10:11:25

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    Mustafa Erdoğan'ın, eski eşi Gülben Ergen'in evine taşınmak istediği iddia edildi.

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    Renkli Sayfalar'da yer alan habere göre; Mustafa Erdoğan'ın, Gülben Ergen'e yeniden evlenmeseler de çocuklar için aynı evde yaşamalarının daha iyi olacağını söyledi. 

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    Gülben Ergen'in ise bu teklifi kabul etmediği öğrenildi. 

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