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“İnsanlar ölmesin diye kalemi elime her alışımda utanıyorum! Ne basit, ne kadar lüks yaşıyorum! Utanıyorum, her şeyi sadece izlemekten. İnsanlık için savaşamayacak kadar küçük oluşumdan. Utanıyorum, her güzelliği katleden, vicdan katillerinden! Bir barış içinde yaşatmadın Dünya!”