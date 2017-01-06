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Sedef Avcı
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Sedef Avcı: Çocuk evliliği güçlendiriyor

Sedef Avcı, Parents dergisinin ocak sayısı için 3 yaşındaki oğlu Can’la birlikte objektif karşısına geçti

06 Ocak 2017 Cuma, 17:21:49 Güncelleme: 17:23:19

Derginin sorularını da yanıtlayan ünlü oyuncu, röportajında çocuğun evliliği güçlendirdiğini söyledi:

“Evet, çocuk evliliği güçlendiriyor ama eğer iyi yönetebilirsen. İyi yönetmezsen yok da edebilir. İnce dengeler bunlar. Öncelik tabii ki çocuk oluyor ama eşlerin birbirini de unutmaması, birbirine destek olması, yalnız bırakmaması lazım.” Meslektaşı Kıvanç Kasabalı ile evli olan Avcı, “İkinci çocuğu istiyor musunuz?” sorusunu ise şöyle yanıtladı: “Şu an öyle bir düşüncemiz yok. Dünya çok acımasız olmaya başladı. Can’ı nasıl güvenli bir ortamda yetiştireceğiz diye kaygılarımız var artık. Koşullar çok zorlayıcı, o yüzden pek düşünmüyoruz şu an.”

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