İrem Derici, Didem Şahin’le bir araya geldi

İrem Derici, “Horozumu saldım çayıra, tavuğu olan düşünsün” çıkışı nedeniyle arasının açık olduğu, sevgilisi lider Şahin’in annesi Didem Şahin’le aylar sonra bir araya geldi.
İkili, Selami Şahin’in zorlu PSM’deki 50. yıl konserinde karşılaştı. röportaj verdiği sırada arkasından geçen Şahin’in “Hoşgeldiniz İrem Hanım” diyerek şarkıcıyı selamlayıp öpmesi “Buzlar eridi” olarak yorumlandı.
Ancak Derici’nin, “47 kamera açıkken saygılı oluyor insanlar” yorumu gerginliğin bitmediğini ortaya koydu.
HT MAGAZİN