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İrem Derici, Didem Şahin’le bir araya geldi

07 Ocak 2017 Cumartesi, 09:20:51

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    İrem Derici, “Horozumu saldım çayıra, tavuğu olan düşünsün” çıkışı nedeniyle arasının açık olduğu, sevgilisi lider Şahin’in annesi Didem Şahin’le aylar sonra bir araya geldi.

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    İkili, Selami Şahin’in zorlu PSM’deki 50. yıl konserinde karşılaştı. röportaj verdiği sırada arkasından geçen Şahin’in “Hoşgeldiniz İrem Hanım” diyerek şarkıcıyı selamlayıp öpmesi “Buzlar eridi” olarak yorumlandı.

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    Ancak Derici’nin, “47 kamera açıkken saygılı oluyor insanlar” yorumu gerginliğin bitmediğini ortaya koydu.

    HT MAGAZİN

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