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Behzat Gerçeker
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ENBE'den konser jesti

Behzat Gerçeker, 64 üyesini uçak kazasında kaybeden Kızıl Ordu Korosu’ndaki meslektaşlarını unutmadı. Koro anısına konser vermek için harekete geçen sanatçıya, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da destek verdi. Bakanlık, İstanbul ve Moskova’daki konserlerin organizasyonunu üstlendi. Konserlerde ENBE’ye hayatta kalan Kızıl Ordu Korosu üyeleri de eşlik edecek

07 Ocak 2017 Cumartesi, 10:55:18 Güncelleme: 10:59:31

ENBE Orkestrası’ndan anlamlı jest! Behzat Gerçeker, 64 üyesini uçak kazasında kaybeden Kızıl Ordu Korosu’ndaki meslektaşlarını unutmadı. Koro anısına konser vermek için harekete geçen sanatçıya, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da destek verdi.

Bakanlık, İstanbul ve Moskova’daki konserlerin organizasyonunu üstlendi. Konserlerde ENBE’ye hayatta kalan Kızıl Ordu Korosu üyeleri de eşlik edecek.

Gerçeker, konser kararıyla ilgili, “Hayranları ve meslektaşları olarak onları anmak büyük bir onur olacak. iki ülke arasındaki dostluğun müzikle daha da pekişeceğini düşünüyorum” dedi.

HT MAGAZİN

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