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Kenan İmirzalıoğlu'ndan 'İçerde' açıklaması

07 Ocak 2017 Cumartesi, 11:52:35

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    Oyuncu Kenan İmirzalioğlu önceki akşam Nişantaşı'nda bir arkadaşının evinden çıkarken görüntülendi.

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    İmirzalıoğlu, teröre tepki olarak pazartesi günü İstanbul Şehir Tiyatroları'ndan Beşiktaş Şehitler Tepesine yapılacak yürüyüşe katılacağını açıkladı. Ünlü oyuncu "Herkesi bekleriz, inadına mücadele, inadına kenetlenme!" dedi.

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    Daha önce ‘İçerde’ hayranı olduğunu açıklayan ve "Güzel kurgusu olan bir proje. Hikâye de güzel akıyor" diyen oyuncu 'İçerde' dizisine transfer olduğu yolundaki söylentilere şöyle yanıt verdi:

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