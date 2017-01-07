Kenan İmirzalıoğlu'ndan 'İçerde' açıklaması

Oyuncu Kenan İmirzalioğlu önceki akşam Nişantaşı'nda bir arkadaşının evinden çıkarken görüntülendi.
İmirzalıoğlu, teröre tepki olarak pazartesi günü İstanbul Şehir Tiyatroları'ndan Beşiktaş Şehitler Tepesine yapılacak yürüyüşe katılacağını açıkladı. Ünlü oyuncu "Herkesi bekleriz, inadına mücadele, inadına kenetlenme!" dedi.
Daha önce ‘İçerde’ hayranı olduğunu açıklayan ve "Güzel kurgusu olan bir proje. Hikâye de güzel akıyor" diyen oyuncu 'İçerde' dizisine transfer olduğu yolundaki söylentilere şöyle yanıt verdi: