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Ece Erken'den kötü haber

07 Ocak 2017 Cumartesi, 13:34:36

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    Önceki akşam gittiği bir mekanda yediği etten zehirlenen Ece Erken, sabaha kadar kustu ve halsizliği devam edince yayına çıkamadı.

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    Ece Erken, instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün akşam 21:00'den beri şişkinlik, gaz, sonrasında ishal ve kusma sabah 06:00'ya kadar sürdü. Yine de kanala gelip yayına çıkacaktım ama o kadar halsiz o kadar kötüyüm ki hem size yansıtmamak hem de sizi üzmemek için yayını sunması için Halit hocamdan rica ettim. Allah razı olsun kırmadı beni. Hastanedeyim, tek derdim Eymen'e geçmemesi. Salı günü yayında görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.

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