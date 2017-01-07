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"Gülben Ergen ile Mustafa Erdoğan yeniden evlenirse şaşırmayın"

07 Ocak 2017 Cumartesi, 17:10:50

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    HT MAGAZİN / Esin ÖVET

    10 gün önce arkadaşlarımla magazinden konuşurken biri, Gülben Ergen’i sormuştu. Ben de ona, “Onlar eski eşi Mustafa Erdoğan’la bir araya gelip yeniden evlenirlerse şaşırmayın” demiştim.

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    Mustafa Erdoğan, Gülben Ergen’le yine aynı evde yaşamaya başlamış. Daha doğrusu Mustafa Erdoğan, “Yeniden birlikte yaşayalım” teklifinde bulunmuş. Önceki gün o konuştuğumuz arkadaşım arayıp “Pes Esin sana” dedi.

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    Büyütecek bir şey yok. Pes denecek bir şey de yok. Görünen köy kılavuz istemez. Örnekleri var. Önümüzdeki günlerde yazarım.

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