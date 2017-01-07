"Gülben Ergen ile Mustafa Erdoğan yeniden evlenirse şaşırmayın"

HT MAGAZİN / Esin ÖVET
10 gün önce arkadaşlarımla magazinden konuşurken biri, Gülben Ergen’i sormuştu. Ben de ona, “Onlar eski eşi Mustafa Erdoğan’la bir araya gelip yeniden evlenirlerse şaşırmayın” demiştim.
Mustafa Erdoğan, Gülben Ergen’le yine aynı evde yaşamaya başlamış. Daha doğrusu Mustafa Erdoğan, “Yeniden birlikte yaşayalım” teklifinde bulunmuş. Önceki gün o konuştuğumuz arkadaşım arayıp “Pes Esin sana” dedi.
Büyütecek bir şey yok. Pes denecek bir şey de yok. Görünen köy kılavuz istemez. Örnekleri var. Önümüzdeki günlerde yazarım.