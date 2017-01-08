Sarp Levendoğlu Birce Akalay'ı silemedi

08 Ocak 2017 Pazar, 10:37:23 | Güncelleme: 10:45:26
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Oyuncu Birce Akalay, Sarp Levendoğlu ile yasak aşk yaşadığı iddia edilen Derya Şensoy'a tavrını koydu. Akalay, genç meslektaşını Instagram'da dün takipten çıkardı.
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Birce Akalay ile Sarp Levendoğlu'nun 2014 yılında başlayan evliliği, bitmek üzere... Son dönemde haklarında çıkan boşanma haberlerini sürekli yalanlayan çift, geçtiğimiz gün resmen ayrılık kararı aldı.
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Takvim Gazetesi'nde yer alan habere göre; ayrılığın sebebi Levendoğlu'nun,rol arkadaşı Derya Şensoy'la yakınlaşması.
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ÖNCE BEĞENDİ SONRA TAKİBİ BIRAKTI
Şensoy, yasak aşk iddiaları karşısında sessiz kaldı. Ancak Birce Akalay'ın sosyal medyadaki tavrı adeta şok iddiayı adeta kanıtlar gibiydi. Derya Şensoy'un 5 gün önce paylaştığı bir fotoğrafı beğenip altına yorum yapan Akalay, dün ise ani bir kararla Derya Şensoy'u takipten çıkardı!
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Sarp Levendoğlu-Birce Akalay çiftinin, yaz aylarında birlikte olmak yerine ayrı ayrı tatil yapması dikkati çekmişti.
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Birce Akalay ve Sarp Levendoğlu’nun ayrılığı, Akalay’ın eşini Instagram’da takip etmeyi bırakması ve birlikte fotoğraflarını silmesiyle ortaya çıkmıştı.
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Omzundaki ‘Sarp’ dövmesini de sildiren Akalay, eşinin adının aşk dedikodularına karıştığı Derya Şensoy’u da arkadaş listesinden çıkardı.
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Levendoğlu ise ne Birce dövmesini sildirdi ne de eşini sosyal medya hesaplarından sildi. Bu durum, barışma umudu taşıdığı şeklinde yorumlandı.