MAGAZİN HABERLERİ
08 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
MAGAZİN

Sarp Levendoğlu Birce Akalay'ı silemedi

08 Ocak 2017 Pazar, 10:37:23

  • 1
    1 | 9

    Oyuncu Birce Akalay, Sarp Levendoğlu ile yasak aşk yaşadığı iddia edilen Derya Şensoy'a tavrını koydu. Akalay, genç meslektaşını Instagram'da dün takipten çıkardı.

  • 2
    2 | 9

    Birce Akalay ile Sarp Levendoğlu'nun 2014 yılında başlayan evliliği, bitmek üzere... Son dönemde haklarında çıkan boşanma haberlerini sürekli yalanlayan çift, geçtiğimiz gün resmen ayrılık kararı aldı.


  • 3
    3 | 9

    Takvim Gazetesi'nde yer alan habere göre; ayrılığın sebebi Levendoğlu'nun,rol arkadaşı Derya Şensoy'la yakınlaşması.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300