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08 OCAK 2017
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Gülben Ergen, Mustafa Erdoğan'ın evine gitti

08 Ocak 2017 Pazar, 13:44:48

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    Geçtiğimiz günlerde Mustafa Erdoğan'ın eski eşi Gülben Ergen'in evine taşınmak istediği iddia edilmişti.

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    Mustafa Erdoğan'ın, Gülben Ergen'e yeniden evlenmeseler de çocuklar için aynı evde yaşamalarının daha iyi olacağını söylediği iddia edilmişti.

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    Bu haberler üzerine Gülben Ergen Instagram hesabından sürpriz bir paylaşımda bulundu.

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