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Kayınvalidesi ve kayınpederinin de olduğu fotoğrafı Instagram'dan şu notla paylaştı: "Aile bütünlüğümüz çocuklarımız için hiç bozulmadı, bozulmayacak. Anne-babaların çocukları için sorumlulukları ne ise hep sırtladık. Kendi özel hayatlarımız ne olursa olsun, ne yaşarsak yaşayalım önceliğimiz evlatlarımız oldu."