08 Ocak 2017 Pazar, 13:44:48 | Güncelleme: 13:52:19
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Geçtiğimiz günlerde Mustafa Erdoğan'ın eski eşi Gülben Ergen'in evine taşınmak istediği iddia edilmişti.
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Mustafa Erdoğan'ın, Gülben Ergen'e yeniden evlenmeseler de çocuklar için aynı evde yaşamalarının daha iyi olacağını söylediği iddia edilmişti.
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Bu haberler üzerine Gülben Ergen Instagram hesabından sürpriz bir paylaşımda bulundu.
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Ergen, üç oğluyla beraber eski eşi Mustafa Erdoğan'ın evine gitti.
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Kayınvalidesi ve kayınpederinin de olduğu fotoğrafı Instagram'dan şu notla paylaştı: "Aile bütünlüğümüz çocuklarımız için hiç bozulmadı, bozulmayacak. Anne-babaların çocukları için sorumlulukları ne ise hep sırtladık. Kendi özel hayatlarımız ne olursa olsun, ne yaşarsak yaşayalım önceliğimiz evlatlarımız oldu."