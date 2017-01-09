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Mert için karar vakti

09 Ocak 2017 Pazartesi, 09:04:22

Bir haftalık aranın ardından 16. bölümüyle seyircisinin karşısına çıkacak olan “İçerde”de Coşkun’un Mert’e yaptığı teklif, Mert’i büyük bir çelişkinin ortasında bırakacak

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    Pazartesi akşamlarının fenomen dizisi “İçerde” bu akşam da soluksuz izlenecek bir bölümle ekrana gelecek. Hâlâ yoğun bakımda olan Yusuf Müdür’ü hastane ziyaretine geçmişinden bir kadın gelir. 

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    Celal’e karşı tepkili olan Melek, onun telefonlarına çıkmıyordur. Celal yaptığına pişman halde kızına ulaşmaya çalışırken; Yeşim, Melek’in Celal’in öz kızı olmasından şüphelenmeye başlar. 

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    Coşkun’un Mert’ten ailesinin kim olduğunu söylemesi karşılığında Celal’i ele vermesini istemesi, Mert’i büyük bir çıkmaza sokacaktır.

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