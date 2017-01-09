Mert için karar vakti

09 Ocak 2017 Pazartesi, 09:04:22 | Güncelleme: 09:14:28
Bir haftalık aranın ardından 16. bölümüyle seyircisinin karşısına çıkacak olan “İçerde”de Coşkun’un Mert’e yaptığı teklif, Mert’i büyük bir çelişkinin ortasında bırakacak
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Pazartesi akşamlarının fenomen dizisi “İçerde” bu akşam da soluksuz izlenecek bir bölümle ekrana gelecek. Hâlâ yoğun bakımda olan Yusuf Müdür’ü hastane ziyaretine geçmişinden bir kadın gelir.
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Celal’e karşı tepkili olan Melek, onun telefonlarına çıkmıyordur. Celal yaptığına pişman halde kızına ulaşmaya çalışırken; Yeşim, Melek’in Celal’in öz kızı olmasından şüphelenmeye başlar.
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Coşkun’un Mert’ten ailesinin kim olduğunu söylemesi karşılığında Celal’i ele vermesini istemesi, Mert’i büyük bir çıkmaza sokacaktır.
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Bir yanda hayatı boyunca aradığı ailesini bulma ihtimali, bir yandaysa ailesi bildiği Celal’e ihanet etme durumu Mert’i hayatının en büyük sorgulamasına iter. Mert hastanenin güvenlik kamerası görüntülerini kopyalamıştır.
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Sarp görüntülerin Mert’te olduğunu anlar ve ele geçirmeye çalışır.
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Alyanak, Sarı Hüsnü’nün mahallesine çökmüştür. Oradakilerin kendisine biat etmesini sağlamaya çalışır. Kendisini Celal’in bitiremediği adam ilan eder…