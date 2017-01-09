MAGAZİN
74. Altın Küre Ödülleri'nde şıklık yarışı
09 Ocak 2017 Pazartesi, 10:57:39 | Güncelleme: 12:32:51
-
1
1
|
18
Blake Lively, Ryan Reynolds
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
8
|
18
Justin Timberlake, Jessica Biel
-
9
-
10
10
|
18
Sylvester Stallone'nin kızları Sophia Stallone, Sistine Stallone ve Scarlet Stallone
-
11
11
|
18
Sylvester Stallone-Jennifer Flavin çifti ve kızları
-
12
-
13
13
|
18
Aly Raisman, Simone Biles, Madison Kocian
-
14
-
15
-
16
16
|
18
Sterling K. Brown, Ryan Michelle Bathe
-
17
-
18
18
|
18
Anna Chlumsky ve Tracee Ellis Ross