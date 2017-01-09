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Deniz Akkaya ve Murat Varol yeniden bir arada

09 Ocak 2017 Pazartesi, 12:08:46

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    Deniz Akkaya’nın geçtiğimiz aylarda yollarını ayırdığı Murat Varol’la yeniden barıştığı iddia edildi. Yılan hikayesine dönen ilişkilerinde yeni bir sayfa açma kararı alan ikili, beşinci kez bir araya geldi.

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    Posta'da yer alan habere göre, Deniz Akkaya’nın, önceki gün sabahın erken saatlerinde Murat Varol’la Etiler’de bir mekanda kahvaltı yaptığı öğrenildi.

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    KARAKOLA SIĞINMIŞTI

    Deniz Akkaya Eylül 2015'te işletmeci sevgilisi Murat Varol tarafından şiddet gördüğü iddiasıyla karakola başvurdu. Deniz Akkaya, Murat Varol'la bir akşam evde tartıştı. 

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