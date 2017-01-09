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MURAT VAROL'UN DAYAK SABIKASI

Murat Varol, kadına şiddet konusunda vukuatlı bir isim. Murat Varol, daha önce bir dönem evli olduğu Gülşen'e de şiddet uygulamış, bu gelişmenin ardından çift boşanmıştı. Murat Varol, daha önce de manken Aysu Baceoğlu'nu dövmüştü.