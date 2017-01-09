Kiremitçi-Barbur’dan ‘Bu Aşk Burada Biter’

Projenin, Pamela, Özge Fışkın Gonca Vuslateri, Öykü Gürman ve Gülçin Ergül düetlerinin ardından yayınlanan altıncı single’ı Ataol Behramoğlu’nun aynı adlı ünlü şiirinden bestelendi. Her ay farklı bir sanatçıyla, kendisine ait şarkıları seslendiren Tuna Kiremitçi, bu şarkıların videolarını ilk kez Youtube’da paylaşıyor. ‘Tuna Kiremitçi ve Arkadaşları’ projesinin tüm şarkıları bu ay içinde Pasaj Müzik etiketiyle piyasaya sürülecek.

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