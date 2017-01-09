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Tuna Kiremitçi
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Kiremitçi-Barbur’dan ‘Bu Aşk Burada Biter’

‘Tuna Kiremitçi ve Arkadaşları’ projesinin altıncı single’ı, Tuna Kiremitçi ve Jehan Barbur’un düet yaptığı ‘Bu Aşk Burada Biter’ görücüye çıktı

09 Ocak 2017 Pazartesi, 12:21:50 Güncelleme: 12:25:39

Projenin, Pamela, Özge Fışkın Gonca Vuslateri, Öykü Gürman ve Gülçin Ergül düetlerinin ardından yayınlanan altıncı single’ı Ataol Behramoğlu’nun aynı adlı ünlü şiirinden bestelendi. Her ay farklı bir sanatçıyla, kendisine ait şarkıları seslendiren Tuna Kiremitçi, bu şarkıların videolarını ilk kez Youtube’da paylaşıyor. ‘Tuna Kiremitçi ve Arkadaşları’ projesinin tüm şarkıları bu ay içinde Pasaj Müzik etiketiyle piyasaya sürülecek.

HT MAGAZİN

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