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Dilan Çıtak’tan kavga haberlerine yanıt

09 Ocak 2017 Pazartesi, 14:51:23

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    Levent Dörter ile Dilan Çıtak'ın, iki gün önce Nişantaşı’nda araçlarının içinde kavga ettiği iddia edildi. 

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    Bir süre sessizliğini koruyan İbrahim Tatlıses'in kızı, evlilik teklifi aldığı anın fotoğrafı ile hakkında yapılan haberlere sert yanıt verdi.

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    Dilan Çıtak’ın Instagram hesabında yayımladığı mesaj şöyle:
    "Ayırdınız, barıştırdınız, kavga ettirdiniz, 'babası istemiyor' dediniz. Kısacası öyle çok yalan haber yaptınız ki. Bizim için çok özel ve güzel olan anılarımızı sevenlerimize ve ailelerimize öyle itici lanse ettiniz ki. 

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