Dilan Çıtak’tan kavga haberlerine yanıt

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Biz hiç yetişemedik fakat bu tatsız dedikodulara da yenilmedik. Sadece rica ediyorum, hep istediğimiz, bizi çok heyecanlandıran bir şey için şimdi yalnızca ilk adımı attık ve ne şanslıyız ki ailelerimiz de sevenlerimiz de yanımızda.