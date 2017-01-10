Caner Erkin ile Şükran Ovalı'dan romantik paylaşımlar

Futbolcu Caner Erkin ile oyuncu Şükran Ovalı 2 Ocak'ta Roma'da sade bir nikahla dünya evine girmişti.
Çiçeği burnunda evliler, Türkiye'ye döndü. Birbirlerine olan aşklarını her fırsatta dile getiren ikili, sosyal medyada birbirinden romantik paylaşımlara imza attı.
Caner Erkin bu fotoğrafı Instagram hesabında paylaştı ve altına şu notu düştü:
"Kendimi buldum seninle... Senin o güzel kalbinle, güzelliğinle, iyiliğinle ve karakterinle... Benim hayatıma giren bir meleksin. Nefes aldığım sürece hep seni yanımda eşim, dostum, hayatım olmanı istiyorum... Kadınım iyi ki varsın!"