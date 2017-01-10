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Caner Erkin ile Şükran Ovalı'dan romantik paylaşımlar

10 Ocak 2017 Salı, 09:26:58

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    Futbolcu Caner Erkin ile oyuncu Şükran Ovalı 2 Ocak'ta Roma'da sade bir nikahla dünya evine girmişti.

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    Çiçeği burnunda evliler, Türkiye'ye döndü. Birbirlerine olan aşklarını her fırsatta dile getiren ikili, sosyal medyada birbirinden romantik paylaşımlara imza attı.

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    Caner Erkin bu fotoğrafı Instagram hesabında paylaştı ve altına şu notu düştü:

    "Kendimi buldum seninle... Senin o güzel kalbinle, güzelliğinle, iyiliğinle ve karakterinle... Benim hayatıma giren bir meleksin. Nefes aldığım sürece hep seni yanımda eşim, dostum, hayatım olmanı istiyorum... Kadınım iyi ki varsın!"

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