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Tuğçe Sarıkaya, yeni yıla Uzakdoğu’da girdi

10 Ocak 2017 Salı, 09:55:09

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    Tuğçe Sarıkaya, 2017’yi çok uzaklarda karşıladı. 

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    Geçtiğimiz yaz dizi çekimleri nedeniyle tatil yapamayan oyuncu, Uzakdoğu turuna çıktı. 

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    Önce Shanghay’a, ardından Hong Kong’a giden Sarıkaya, “Yeni yıla Hong Kong’da girdim. 

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