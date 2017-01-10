MAGAZİN
Tuğçe Sarıkaya, yeni yıla Uzakdoğu’da girdi
10 Ocak 2017 Salı, 09:55:09 | Güncelleme: 10:03:59
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Tuğçe Sarıkaya, 2017’yi çok uzaklarda karşıladı.
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Geçtiğimiz yaz dizi çekimleri nedeniyle tatil yapamayan oyuncu, Uzakdoğu turuna çıktı.
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Önce Shanghay’a, ardından Hong Kong’a giden Sarıkaya, “Yeni yıla Hong Kong’da girdim.
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10 gün boyunca uzun süredir hayalini kurduğum tatili yaptım. Enerji topladım. Şimdi yeni projeler için hazırım” dedi.
HT MAGAZİN
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