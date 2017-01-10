MAGAZİN
Nehir Erdoğan ile Ahmet Sesigürgil'in boşanma nedeni ortaya çıktı
10 Ocak 2017 Salı, 12:14:03 | Güncelleme: 12:23:27
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3 yıl önce görüntü yönetmeni Ahmet Sesigürgil ile evlenip Paris'e yerleşen Nehir Erdoğan boşandı. Gerekçesi; 'Eşinin Türkiye'ye dönmek istemesi!'
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Güneş'te yer alan habere göre, tanıştıktan 6 ay sonra nikah masasına turan çift evlendikten sonra Fransa'ya yerleşmişti.
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Eylül 2014'ten bu yana Paris'te yaşayan Nehir Erdoğan eşi Ahmet Sesigürgil iş için sık sık Türkiye'ye gelip gitmeye başlayınca sorun çıkarmış.
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ŞEHRİ TERK EDEMİYOR
Eşinin Türkiye'ye dönme kararı almasına öfkelenen güzel oyuncu Aralık ayında mahkemeye başvurarak boşanmış.
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Ünlü oyuncunun yakın çevresine "Paris'te yaşamayı hiç bir şeye değişmem. Beni kimse bu şehirden kopartamaz" dediği öğrenildi.