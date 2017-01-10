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Nehir Erdoğan ile Ahmet Sesigürgil'in boşanma nedeni ortaya çıktı

10 Ocak 2017 Salı, 12:14:03

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    3 yıl önce görüntü yönetmeni Ahmet Sesigürgil ile evlenip Paris'e yerleşen Nehir Erdoğan boşandı. Gerekçesi; 'Eşinin Türkiye'ye dönmek istemesi!'

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    Güneş'te yer alan habere göre, tanıştıktan 6 ay sonra nikah masasına turan çift evlendikten sonra Fransa'ya yerleşmişti.

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    Eylül 2014'ten bu yana Paris'te yaşayan Nehir Erdoğan eşi Ahmet Sesigürgil iş için sık sık Türkiye'ye gelip gitmeye başlayınca sorun çıkarmış.

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