Kylie Jenner ile Kendall Jenner partiye alınmadı

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Aralarında bir süredir gerginlik yaşadığı iddia edilen, Kardashian ailesinin süperstar kız kardeşleri Kendall ve Kylie Jenner tasarım elbiseleriyle NBC Universal’ın Altın Küre partisindeydi. Fakat edinilen bilgilere göre kız kardeşler Altın Küre’nin resmi partilerine alınmadılar.