Kylie Jenner ile Kendall Jenner partiye alınmadı

Aralarında bir süredir gerginlik yaşadığı iddia edilen, Kardashian ailesinin süperstar kız kardeşleri Kendall ve Kylie Jenner tasarım elbiseleriyle NBC Universal’ın Altın Küre partisindeydi. Fakat edinilen bilgilere göre kız kardeşler Altın Küre’nin resmi partilerine alınmadılar.
21 yaşındaki Kendall ve 19 yaşındaki Kylie Jenner, ‘Keeping up with the Kardashians’ isimli reality showlarının da yayınlandığı 'E! Entertainment' kanalının Altın Küre partisinde boy gösterdiler.
Kıyafetleriyle beğeni toplayan Jenner kardeşler partide çok sayıda selfie çektirdi ve ilgi topladı