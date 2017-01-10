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Deniz Çakır
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Deniz Çakır: Beni sevmeyin!

ABD'de tatil yapan 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Deniz Çakır'a dizinin fanatikleri fena yüklendi. Oyuncu dizinin iki haftadır ekrana gelmemesini bu seyahate bağlayan fanlara, tepki gösterdi

10 Ocak 2017 Salı, 16:01:39 Güncelleme: 16:02:41

Yılbaşı tatilini uzatarak takipçilerinden ağır eleştiriler alan ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ dizisinin yıldızı Deniz Çakır, açtı ağızını yumdu gözünü... Oyuncu, dizinin fanatiklerini “Bence siz beni sevmeyin. Çünkü ben pek sevmedim” sözleriyle rest çekti. Deniz Çakır, yılbaşı tatili nedeniyle ara verilen seti fırsat bilip ABD’nin yolunu tuttu. Broadway’de ‘The Present’ oyununu izleyen oyuncunun bu gezisi dizinin takipçilerini kızdırdı.

Dizinin fanları yapımın iki haftadır ekrana gelmemesini Deniz Çakır’ın bu seyahatine bağladı. Sosyal medyada eleştirilerin dozu artınca Deniz Çakır, takipçilerine sert yanıt verdi: Bu bir tatil değil, kanallar ve yapımcılar arası bir durum. Yani benimle ve oyuncu arkadaşlarımla ilgisi yok. Ben 17 yaşından beri 5 ay tatil yapamadım. Hep çalıştım. Velev ki öyle… Biz mesela gün 24-26 saat çalışıyoruz size o 160 dakikayı layığıyla sunmak için. Bir sezon boyunca uykusuz çalışıyoruz ekibimizle. Adil olmayan dizi sürelerini kaliteli sizlere sunmak için… Size saygımızdan… Bence siz beni sevmeyin! Çünkü ben pek sevmedim! Çünkü ayıp. Sevgiler yine de…

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