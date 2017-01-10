MAGAZİN HABERLERİ
10 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Ömür Gedik
MAGAZİN

Ömür Gedik: Kedim ölünce intiharı düşündüm

Şarkıcı Ömür Gedik, Renkli Sayfalar programına konuk oldu

10 Ocak 2017 Salı, 17:34:35 Güncelleme: 17:36:39

Trafik kazası sonucu ölen çok sevdiği kedisi Kaliko’nun ölümü hakkında konuşan Ömür Gedik, “Kaldığım site içinde yolun ortasında onu yerde yatarken gördüm. İlk önce yuvarlanıyor, oyun oynuyor zannettim. Ezilecek diye onu yoldan almaya giderken yaklaştıkça başından kan aktığını farkettim. Direkt kucağıma alıp yakınlardaki veterinere gittik. 5 dakika sonra Kaliko’yu kucağıma verdi ve öldüğünü söylediler. Çok üzüldüm çok ağlamıştım. Onu bir beze sarıp aldık ve evimizin bahçesine gömdük ” dedi.

Gedik, konuşmasının devamında yaşadığı psikolojiden bahsederek “Bunu söylemek ne kadar doğru bilemiyorum ama bir ara onunla buluşacağım diye intihar etmeyi bile düşünecek duruma geldim. Çok zor zamanlar geçirdim ” dedi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Ünlülerin çocukluk halleri
MAGAZİN

Onu tanıyabildiniz mi?
İrem Derici'den şaşırtan paylaşım
MAGAZİN

İrem Derici'den şaşırtan paylaşım
Devrim Evin ülkeyi terk mi etti?
MAGAZİN

Devrim Evin ülkeyi terk mi etti?
Deniz Çakır: Beni sevmeyin!
MAGAZİN

Deniz Çakır: Beni sevmeyin!
Kibariye’den Çağla Şıkel’e çok konuşulacak bacak yorumu
MAGAZİN

'Çağla'nın bacakları çirkin'
Gökhan Özen artık ofisinde yaşıyor
MAGAZİN

Artık ofisinde yaşacak!

Kylie Jenner ile Kendall Jenner partiye alınmadı
MAGAZİN

Kız kardeşlere büyük şok!

Mehmet Ali Erbil'den Yasmin Erbil yorumu
MAGAZİN

'Mali'den Yasmin yorumu: Artık o...