MAGAZİN HABERLERİ
11 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
MAGAZİN

Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın duruşma tarihi belli oldu

11 Ocak 2017 Çarşamba, 09:41:17

  • 1
    1 | 10

    Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın duruşma tarihi belli oldu.

  • 2
    2 | 10

    Demet Şener, 11 yıllık eşi İbrahim Kutluay'a boşanma davası açmış, 10 milyon TL tazminat talep etmişti.

  • 3
    3 | 10

    Mal paylaşımı konusunda anlaşamayan çiftin duruşma tarihi belli oldu.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300