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Kim Milyoner Olmak İster
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Kim Milyoner Olmak İster'i Murat Yıldırım sunacak

Selçuk Yöntem'in yerine gelecek isim belli oldu

11 Ocak 2017 Çarşamba, 09:56:08 Güncelleme: 11:51:26

'Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu değişiyor. Selçuk Yöntem'in yerine gelecek isim belli oldu. Kim Milyoner Olmak İster'in sucunusu Kenan Işık 21 Mart 2014'te beyin kanaması geçirmiş, programı usta oyuncu Selçuk Yöntem devralmıştı.

3 yıldır programı sunan usta oyuncu, yerini sürpriz bir isme bırakıyor.  Selçuk Yöntem'in koltuğunu devralacak ismi Mevlüt Tezel köşesinden duyurdu.

'Program artık son dönemin gözde ismi Murat Yıldırım'a emanet.

"HAYIRLI OLSUN"

Köşe yazısını Instagram sayfasında paylaşan Murat Yıldırım, altına 'hayırlı olsun' notunu düştü.


ERDOĞAN KIZ İSTEMİŞTİ

Murat Yıldırım geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FaceTime programı aracılığı ile babasından istediği Faslı güzel İmane Elbani ile nikah masasına oturmuştu.

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